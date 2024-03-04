Україна

Коментар від півзахисника щодо виступу за Шахтар.

Віктор Цуканов розповів щодо дебюту у складі Шахтаря - повідомляє ресурс УПЛ ТБ.

"За 15 хвилин до завершення матчу мені сказали розминатися. Деякі хлопці розминались від початку другого тайму. Я вже так просто досиджував. Думаю, що дебют вдався. Вважаю, що тренери задоволені.

Коли вийшов на поле, то думав, що мені робити, куди бігти. Ще й перший винос, й одразу м’яч мені в ноги, то трохи розгубився й не розумів, що мені робити. Пробив з неробочої лівої. Можливо, якби суперник не заблокував, то було б небезпечніше.

Трохи відчув, що якось на мене "слава" від початку року навалилася. Навіть підписників в інстаграм стало більше. Усі пишуть. Тато дивиться всі коментарі, й потім мені скидає, розказує, деяким у коментарях пояснює, що, хто не так написав.

Усі хлопці мене привітали, напхали, що я гол не забив. Усі поаплодували, і я був дуже радий".

Цього сезону 18-річний гравець провів 7 матчів в усіх можливих турнірах.