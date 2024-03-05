Україна

Захисник криворізького Кривбасу Рафаель Бандейра — про виїзний матч 19 туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

Донецький Шахтар напередодні в центральному матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав криворізький Кривбас — 5:2.

Другий гол Шахтаря, який забив Дмитро Криськів, викликав дискусії через те, що гравець Шахтаря не за свистком розіграв штрафний. Після гри захисник Кривбасу Рафаель Бандейра прокоментував цей епізод.

"На мою думку, суперник нас переграв, ми допустили багато помилок. Нам не вдалось показати ту гру, яку ми хотіли. Але вже у наступному матчі, який зіграємо вдома, налаштовуємось виключно на перемогу. Хочемо порадувати наших вболівальників.

- Другий гол Шахтаря? Їхній гравець лежав на газоні, декілька наших гравців підійшли до нього. Але Шахтар скористався паузою. Швидко розіграв стандарт. Ми ж діяли за принципом фейр-плей. Шахтар, на жаль, цього не зробив. Цю гру треба якнайшвидше розібрати та вже думати про поєдинок проти Оболоні", - сказав захисник.

Шахтар — Кривбас 5:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ