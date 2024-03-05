Северная Америка

30-річний американець виступав за клуб із Маямі з 2022 року.

Інтер Маямі у своєму Instagram оголосив про відхід колишнього капітана команди та захисника Деандре Єдліна.

30-річного американця продали в Цинциннаті, який також виступає в американській лізі МЛС.

За інформацією ЗМІ, трансфер було зроблено для того, що клуб із Маямі зміг розвантажити зарплатну відомість команди, в якій разом з українцем Сергієм Кривцовим виступають Хорді Альба, Серхіо Бускетс, Ліонель Мессі та Луїс Суарес.

Єдлін виступав за Інтер з 2022 року. На його рахунку 82 матчі та вісім гольових передач. До цього він виступав за Ньюкасл, Сіетл, Галатасарай, Сандерленд та Тоттенгем.

Після трьох ігор Інтер очолює Східну конференцію МЛС. Свій наступний матч Інтер проведе проти Нешвілла у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ. Гра запланована на 8 березня.