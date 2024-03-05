Головний тренер Боснії та Герцеговини Саво Мілошевич висловився про майбутню гру з Україною.
САВО МІЛОШЕВИЧ, ФОТО UEFA.COM
05 березня 2024, 14:01
Збірна Боснії та Герцеговини — фаворит у протистоянні з Україною за вихід на Євро-2024, вважає тренер боснійської команди Саво Мілошевич.
"Домашнє поле – це, звісно, наша перевага. Є й інші речі, які ми будемо використовувати як перевагу. Не можу розкривати подробиці, але, безумовно, важливо, що ми можемо розраховувати на кількох досвідчених гравців. Однак, якщо говорити загалом, то перед матчем з Україною нам потрібна не ейфорія, а спокій та віра у нашу команду", – цитує Мілошевича видання Klix.
Раніше стали відомі склад збірної Боснії і Герцеговини.
Матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня о 21:45. У разі перемоги, збірна України зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.