Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер Боснії та Герцеговини Саво Мілошевич висловився про майбутню гру з Україною.

Збірна Боснії та Герцеговини — фаворит у протистоянні з Україною за вихід на Євро-2024, вважає тренер боснійської команди Саво Мілошевич.



"Домашнє поле – це, звісно, наша перевага. Є й інші речі, які ми будемо використовувати як перевагу. Не можу розкривати подробиці, але, безумовно, важливо, що ми можемо розраховувати на кількох досвідчених гравців. Однак, якщо говорити загалом, то перед матчем з Україною нам потрібна не ейфорія, а спокій та віра у нашу команду", – цитує Мілошевича видання Klix.

Раніше стали відомі склад збірної Боснії і Герцеговини.

Матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня о 21:45. У разі перемоги, збірна України зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.