Україна

Поєдинки відбірного етапу відбудуться з 20 по 26 березня у Скоп'є.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала список викликаних футболістів на матчі еліт-раунду відбору Євро-2024, де візьме участь збірна України U-19.

До цього команда Олега Кузнецова, якого нещодавно змінив Дмитро Михайленко, посіла перше місце у кваліфікаційній групі.

За результатами жеребкування Україна потрапила до сьомої групи, де зіграє проти Північної Македонії, Швейцарії та Латвії.

Міні-турнір пройде у Скоп'є з 20 по 26 березня. Матчі відбудуться на стадіонах Makedonija Gjorce Petrov та FFM Training Centre.

Зазначимо, що дебютний виклик до національної команди отримав син президента УАФ Андрія Шевченка – Крістіан, який нещодавно отримав українське громадянство.

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: Владислав Кравець (Шахтар), Владислав Крапивцов (Дніпро-1).

Захисники: Олексій Гусєв, Тарас Михавко, Назар Балаба (усі — Динамо Київ), Антон Дрозд, Микола Огарков (обидва — Шахтар), Іван Єрмачков (Вупперталь, Німеччина), Максим Стрюков (Ганновер 96, Німеччина).

Півзахисники: Данііл Ващенко (Олександрія), Андрій Маткевич (Динамо Київ), Віктор Цуканов (Шахтар), Максим Мельниченко (Дніпро-1), Геннадій Синчук (Металіст), Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Рамік Гаджиєв (Дніпро-1), Михайло Дубровний (Гент, Бельгія), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія).

Перший матч пройде проти Північної Македонії – 20 березня о 15:00 за київським часом. Потім будуть матчі з Латвією (23 березня) та Швейцарією (26 березня).