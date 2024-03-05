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Тренер боснійців Саво Милошевич назвав список гравців, які зіграють у вирішальному матчі.

Головний тренер збірної Боснії й Герцеговини Саво Милошевич оприлюднив склад своєї команди на півфінальний матч відбору плей-оф Євро-2024 проти збірної України.

Склад збірної Боснії та Герцеговини

Воротарі: Ібрагім Шехич (Аль-Халідж, Саудівська Аравія), Нікола Василь (Санкт-Паулі, Німеччина), Кенан Пирич (АЕК, Кіпр).

Захисники: Амар Дедич (Зальцбург, Австрія), Юсуф Газибегович (Штурм, Австрія), Ельдар Цивич (Ференцварош, Угорщина), Сеад Колошинац (Аталанта, Італія), Анел Ахмедходжич (Шеффілд Юнайтед, Англія), Адріан Баришич (Базель, Швейцарія), Данніс Хаджикадунич (Гамбург, Німеччина), Ренато Гойкович (оренбург, росія), Ніхад Муякич (Анкарагюджю, Туреччина).

Півзахисники: Раде Круньїч (Фенербахче, Туреччина), Гойко Цимирот (Аль-Фейха, Саудівська Аравія), Іван Башич (оренбург, росія), Беньямін Тахирович (Аякс, Нідерланди), Міралем П’янич (Шарджа, ОАЕ), Деніс Хусейнбашич (Кельн, Німеччина), Харіс Хайрандинович (Касимпаша, Туреччина), Амар Рахманович (крилья совєтов, росія).

Нападники: Едін Джеко (Фенербахче, Туреччина), Ермедін Демирович (Аугсбург, Німеччина), Харіс Табакович (Герта, Німеччина), Неманья Бильбия (Зринськи), Саїд Хамулич (локомотив, росія), Смайл Превляк (Герта, Німеччина), Дал Варешанович (Різеспор, Туреччина).

Матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня о 21:45. У разі перемоги, збірна України зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.