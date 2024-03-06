Україна

В Українській асоціації футболу пояснили тлумачення окремих ігрових епізодів за підсумками матчу 19-го туру УПЛ.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар у результативному матчі здобув перемогу над криворізьким Кривбасом (5:2).

За підсумками цього протистояння Комітет арбітрів Української асоціації футболу розібрав два суперечливих епізоди, зокрема гол Дмитра Криськіва у ворота "червоно-білих" на 22-ій хвилині.

"Гравці команди Шахтар швидко розіграли штрафний удар і забили гол у ворота команди суперника. Правилами гри це не заборонено, а, навпаки, дозволено.

Звертаємо увагу арбітрів на більш чітке застосування методичних рекомендацій щодо управління штрафними ударами", — сказано Комітетом арбітрів на офіційному сайті УАФ.

Крім того, є розбір епізоду з вилученням гравця Кривбасу Хрвоє Іліча на 55-ій хвилині:

"Гравець №23 Кривбасу шипами своєї бутси здійснює ззаду сильний нечесний контакт з ногою суперника, що явно загрожує безпеці опонента. Арбітр не в змозі визначити серйозність порушення і лише попереджає порушника.

ВАА правильно рекомендує ПНП (перегляд на полі), після чого арбітр правильно видаляє порушника за грубий фол. Нагадуємо, що коли арбітри перебувають у гарній позиції, вони повинні приймати правильні рішення прямо на полі".