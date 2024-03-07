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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та Динамо Київ.

Рівненський Верес та київське Динамо зіграють у рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі рівненського Авангарду.

Олег Шандрук, після поразки від полтавської Ворскли (1:2), залучив до стартового складу Шарая на лівому фланзі півзахисту, тоді як Гайдучик долучиться до атаки.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), використав із перших хвилин Дубінчака ліворуч у захисті, тоді як Андрієвський гратиме в опорній зоні.

Верес: Когут — Морозко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко — Шастал, Банада, Кучеров, В. Шарай — Гайдучик, Мрвальєвич.

Запасні: Паст, Сміян, Вовченко, Гакман, Кухарук, Кльоц, Шестаков, Янаков, Світюха, Савчук, Баран, Шух.



Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Андрієвський, Шепелєв — Волошин, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Тимчик, Дячук, Діалло, Сирота, Біловар, Беніто, Пономаренко.

Гра Верес — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.