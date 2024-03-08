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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та львівський Рух.

Дніпровський Дніпро-1 та львівський Рух зіграють поміж собою в рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі Арени Львів.

Юрій Максимов, після перемоги над київською Оболонню (1:0), використав із перших хвилин Пасіча на правому фланзі оборони, тоді як Бабенко повернувся до опорної зони.

Віталій Пономарьов, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (1:0), залучив до стартового складу Притулу в центральному трикутнику.

Дніпро-1: Волинець — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько, Горбунов — Філіппов.

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Авраменко, Баденко, Мельниченко, Гаджиєв, Ківінда.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Підгурський, Притула — Квасниця, Климчук, Плюман.

Запасні: Герета, Федор, Холод, Лях, Таллес, Карабін, Руніч.



Гра Дніпро-1 — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.