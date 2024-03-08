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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та ковалівський Колос.

Донецький Шахтар та ковалівський Колос зіграють на Арені Львів у рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Маріно Пушич, після перемоги над криворізьким Кривбасом (5:2), залучив до стартового складу Матвієнка до центру оборони, тоді як Назарина гратиме в опорній зоні.

Олег Вишняк, на тлі поразки від львівського Руху (0:1), використав із перших хвилин Кукоша до трійки центральних захисників, тоді як Ільїн та Велетень зіграють на флангах півзахисту.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо — Назарина — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Сікан.

Запасні: Рудько, Барченко, Твардовський, Траоре, Швед, Азарові, Келсі, Цуканов, Міроші, Кевін, Невертон.



Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бурда, Кукош, Цуріков — Ільїн, Богданов, Демченко, Велетень — Паулаускас.

Запасні: Горох, Мисак, Гончаренко, Ємець, Мілько, Оріховський, Салабай, Рангел, Безбородько.



Гра Шахтар — Колос почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.