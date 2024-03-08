Україна

Важливий крок організації у Міжнародний день боротьби за права жінок.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про створення експертної групи, покликаної забезпечувати рівність прав і можливостей жінок і чоловіків (гендерної рівності) у футболі.

До складу згаданої групи, координаторкою якої є Єлизавета Степанюк, начальниця служби взаємодії з УЄФА та ФІФА, увійшли перший віце-президент УАФ Павло Бойчук, генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко, а також керівники та керівниці ключових департаментів та напрямів роботи організації.

Першочергові завдання групи — актуалізація проблеми та робота з гендерними стереотипами, реагування на випадки сексизму та гендерно зумовленого насильства, міжнародна співпраця для залучення вдалого досвіду.

"Футбол відповідальний за всі сфери сталого розвитку демократичного суспільства, зокрема — за розвиток рівності прав і можливостей жінок та чоловіків. Світова та європейська футбольна родина живе філософією "Футбол для всіх". У гендерному питанні це означає як рівноцінний доступ жінок до гри у футбол як професійних спортсменок, без упереджень щодо "нежіночого виду спорту", так і повноправність при виборі футболу як кар'єрної можливості — змога обрати кар'єру менеджерки футбольної організації, тренерки, арбітрині, лікарки тощо, а також бути залученими до сфери прийняття рішень. Тож сьогодні ми святкуємо повагу, солідарність та визнання жіночих досягнень і віримо, що всі поділятимуть нашу позицію", — йдеться у заяві Української асоціації футболу.