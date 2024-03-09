Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 9 березня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між житомирським Поліссям та Олександрiєю, яке пройде на домашньому стадіоні житомирської команди.

СУБОТА, 9 БЕРЕЗНЯ, 15:30. СТАДІОН "ПОЛІССЯ", ЖИТОМИР. ТРАНСЛЯЦIЯ НА УПЛ.TV

Хто б міг подумати, що відрив Полісся від шостого місця, який здавався впевненим, розтане до нуля вже на початку березня. Рух перевершує всі очікування, а Полісся, навпаки, грає нижче за них. Програш ЛНЗ, нічия з Рухом, сенсаційні 6 очок Руху з виїздів до Колоса та Дніпра-1 призвели до того, що команди зрівнялися.

І це ставить під сумнів весь розвиток проекту у Житомирі. Буткевич вкладає в Полісся мільйони не для того, щоб посісти шосте чи сьоме місце у чемпіонаті України. Йому потрібні єврокубки – і, можливо, ніколи шлях у них не буде таким простим, як цього сезону. Вже наступного сезону місць лише чотири, й та ж Зоря дуже навряд чи буде півроку грати як аутсайдер, і Кривбас може тільки наростити міць... Тобто треба пробиватися тут і зараз.

Підкосила команду травма Бені Макуани – одного з найкращих футболістів першої частини УПЛ. Начебто і підбір персонажів в атаці класний – Ндукве, Будковський, Фортюне, Козак, Мустафаєв, Назаренко – а травма одного гравця вибиває команду з колії. Але якщо у Полісся проблеми з атакою останні два тижні, то Олександрія має весь сезон.

12 забитих у 18 матчах! Надзвичайно просто, як команда з такою результативністю знаходиться де-небудь, крім зони вильоту. Оборона абияк рятує: є три перемоги 1:0, є чотири нульові нічиї – і це тільки із “зарахованого”. Зрозуміло, що Калюжний у відсутності права грати проти Шахтаря, але саме за грою Олександрія здобула “сухар” проти чемпіона країни.

Таким чином, чекаємо на матч, в якому оборона впевнено перевершуватиме атаку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

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