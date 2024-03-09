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Захисник Минаю прокоментував поразку від Зорі.

Закарпатський Минай у рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги поступився луганській Зорі в гостьовому матчі.

Зоря — Минай 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник та капітан "лисів" Дмитро Нємчанінов після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Дійсно індивідуальний клас Герреро та Антюха зробили різницю в матчі. Вони продемонстрували свій рівень і луганці скористалась своїми моментами. Можливо, у попередніх матчах Зорі десь не вдавалось зіграти у свій футбол, але в грі з нами у суперника багато що виходило.

Можливо, десь далось в знаки швидке поле. Ми останні тренування та матчі проводили на полях без поливу. Навіть на розминці відчули це й перед грою Желько Любеновіч наголосив, що на перших хвилинах у нас може щось не виходити, щоб ми на це не зважали та звикли до газону. Напевно, у цей період суперник десь підловив нас та забив швидкий м’яч.

Якщо перед відпусткою хтось сказав би нам, що вдасться у перших трьох іграх взяти чотири очки — ми б, напевно, сприйняли це за гарний результат. У протистоянні з Дніпром-1 могли перемогти як ми, так і суперник. А ось у зустрічі з Металістом 1925, як на мене, ми здобули закономірну перемогу.

Із Зорею вже не вдалось взяти очки. Але хлопці всі налаштовані й прагнуть досягти головної цілі. Думаю, деякі експерти вже й змінили ставлення до нас. Наша задача залишитись в УПЛ. Ми хочемо цього досягти. Намагаємось набирати очки.

Молодим футболістам легше працювати з такими тренерами як Желько Любеновіч. Він дав розкутість їм. Я дуже задоволений роботою з Володимиром Шараном, але в деяких моментах він міг інакше відреагувати на дії команди. І ось це могло б вплинути на молодь.

Желько, повторюсь, дає більше розкутості й цим допомагає новачкам адаптуватись", — заявив український виконавець.

У наступному турі закарпатський Минай зіграє в гостях у донецького Шахтаря.