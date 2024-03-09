Україна

Форвард Полісся прокоментував адаптацію в колективі.

Житомирське Полісся взимку оформило трансфер французького нападника Яссіна Фортюне із швейцарського Сьйона на правах оренди.

25-річний новачок уже встиг дебютувати за "вовків" та відіграв 138 хвилин за дві зустрічі.

Під час підготовки до домашнього матчу проти Олександрії в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги гравець "вовків" розповів про перші враження від атмосфери в Житомирі.

"Атмосфера на стадіоні була неймовірна. Мене вразило, як всі дружно співали гімн. Просто аж до мурашок. А як вболівальники поводили себе всю гру, як реагували на кожен епізод. Усе було на найвищому рівні з їхнього боку.

Я не помітив особливої різниці між чемпіонатом України і сильними європейськими чемпіонатами. Тут є індивідуально дуже сильні гравці. У плані інтенсивності і фізичних кондицій — команди добре підготовані. І вони це все демонструють під час поєдинків. Сила гравців і сила команд — все досить на високому рівні.

Я би не сказав, що грати зліва — це для мене це звична позиція, але досить давно я все ж виконував цю роль. Найголовніше зараз це те, що тренер мені довіряє.

Так, ще треба час, щоб показати свою найкращу гру, ще більше звикнути до партнерів, відточити ігрові зв’язки. Але я певен, що скоро чи на своїй позиції чи на тій, де скаже грати тренер — я покажу свій максимум", — заявив французький виконавець.

Матч Полісся — Олександрія відбудеться 9 березня, о 15:30.