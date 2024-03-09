Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та полтавська Ворскла.

Одеський Чорноморець та полтавська Ворскла зіграють поміж собою в рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Чорноморець.

Роман Григорчук, після поразки від київського Динамо (0:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Сергій Долганський, на тлі перемоги над рівненським Вересом (2:1), використав із перших хвилин Крупського та Корнієнка на флангах оборони, тоді як Челядін долучиться до центральної вісі, а Ковталюк очолить атаку

Чорноморець: Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Авагімян — Бойчук, Ієде, Штогрін.

Запасні: Вічний, Білик, Ухань, Зе Гомеш, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Ситников, Арсич, Данилюк, Голуб.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Степанюк, Челядін, Сіссоко, Мякушко — Ковталюк.

Запасні: Домолега, Прус, Галас, Павлюк, Толі, Воккрі, Сантана, Рамірес.



Гра Чорноморець — Ворскла почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.