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Керманич Оболоні прокоментував прийдешній матч проти Кривбасу.

Київська Оболонь у рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги гостюватиме в криворізького Кривбасу.

Кривбас — Оболонь. Напередоднi

Перед грою головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко розповів про стан своєї команди.

"У звичайному режимі готуємося до зустрічі із Кривбасом. Ситуація непроста: нам потрібно набирати очки, а у нас матчі проти команд з верхньої частини турнірної таблиці. Але який є календар, за таким і мусимо грати. Не збираємося перебирати командами та гадати, де візьмемо очки, а де ні. Намагаємось максимально працювати, щоб набирати очки та трохи відірватися від своїх конкурентів.

Ясна річ, десь чогось бракує: із Чорноморцем нас дещо не вистачило психологічно, та й з Дніпром-1 була непогана гра у нашому виконанні. Але десь не влучили, десь не дотисли у другому таймі. Хлопці відчули, що можуть спокійно грати та конкурувати з командами першої п’ятірки. Просто десь бракує виконавчої майстерності. А це основна річ.

У цілому, за структурою є плюси, є хороша динаміка. Просто для впевненості потрібно трохи фарту та удачі, щоб перемога додала хлопцям впевненості.

Ми старалися максимально відпрацювати на трансферному ринку взимку. Той ринок, що відкритий для нас, він не багатий. Ми бачимо, що хтось десь легіонерів бере, але ми намагалися підписувати українських гравців. Ті можливості, які ми мали, ми максимально реалізували. Ясна річ, досконалості немає меж, так само і комплектації команди. Але все залежить від можливостей.

Ми слідкуємо за усіма матчами конкурентів. У Минаю знизився градус напруги з приходом нового тренера. Результат особливо не тисне, тому хлопці грають максимально розкуто. Завжди, коли тисне результат, то ти зконцентрований на ньому і щось може не виходити. Тут більше психологічний момент, подивимося, наскільки ця ейфорія продовжиться.

На довгострокову перспективу має бути запас міцності. Але вони молодці, новий тренер надихнув, знайшов ключі до психологічного стану, тому команда набирає очки. Грають динамічно, тому є плюси. Але подивимося, ще попереду ігор достатньо.

Так, нас постійно звинувачували, що ми постійно критикуємо арбітрів, кричимо на них. Але є моменти, коли ми не могли не реагувати, ми усі живі люди. Якщо восени кожен тур завершувався ситуацією, у якій мало місце невдоволення рішенням арбітра. А зараз по цих двох турах немає особливих претензій до дій рефері. Ясна річ, це футбол, присутні емоції, але зараз все більш-менш нормально.

Повернення вболівальників? Це дуже приємно, бо ми засумували за нашими прихильниками. Футбол як театр, він без глядачів неможливий. Дуже надихають вболівальники, створюють чудову святкову атмосферу. Деякі наші футболісти і не знали, як воно, грати із глядачами. Хочеться, щоб ще більше людей приходило, бо це колорит та енергетика, це класно", — заявив український фахівець.

Матч Кривбас — Оболонь відбудеться 9 березня, о 18:00.