У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія прийматиме на своєму полі Хетафе.

Тренерський штаб "кажанів" визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце форварду Роману Яремчуку.

Зазначимо, що раніше з'являлася інформація про пошкодження 28-річного українця, проте у підсумку, схоже, воно виявилося незначним.

Матч Валенсія — Хетафе відбудеться у суботу, 9 березня, о 15:00 за київським часом.