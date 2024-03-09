В українського форварда було пошкодження, але він все ж зіграє з перших хвилин.
Роман Яремчук, Getty Images
09 березня 2024, 14:07
У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія прийматиме на своєму полі Хетафе.
Тренерський штаб "кажанів" визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце форварду Роману Яремчуку.
Зазначимо, що раніше з'являлася інформація про пошкодження 28-річного українця, проте у підсумку, схоже, воно виявилося незначним.
Матч Валенсія — Хетафе відбудеться у суботу, 9 березня, о 15:00 за київським часом.