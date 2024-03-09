Україна

Ще один гучний трансфер від житомирян.

Житомирське Полісся оформив трансфер лівого/центрального захисника Василя Кравця з Дніпра-1. Про це повідомляє офіційний сайт житомирського клубу.

26-річний футболіст уклав контракт з новим клубом до 30 червня 2026 року. За інформацією Трансфермаркт перехід українця коштував Поліссю один мільйон євро.

У своїй професійній кар'єрі Кравець виступав за львівські Карпати, іспанські Луго, Леганес, Спортінг Хіхон, польський Лех Познань, полтавську Ворсклу та Дніпро-1.

Цього сезону у футболці Дніпра-1 він відіграв 21 матч та записав у свій пасив чотири жовті картки.

Раніше травмований вінгер Полісся Бені Макуана пообіцяв, що його команда обіграє Олександрію.