Україна

Форвард Полісся прокоментував стан власного здоров’я.

У гостьовому матчі проти львівського Руху в рамках вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги нападник житомирського Полісся Бені Макуана зазнав важкої травми, після чого переніс операцію та почав процес реабілітації.

Але на останньому тренуванні "вовків" перед грою двадцятого туру проти Олександрії на власному полі 21-річний виконавець уже був присутнім поруч із командою, нехай і в якості простого глядача.

Прес-служба Полісся розпитала Бені про його поточний стан здоров’я.

"Я хотів би подякувати вболівальникам за ту підтримку, за ті повідомлення, які мені надсилають у соцмережах. Неймовірно вдячний. А ще хотів би їх попросити бути терплячішими у цей непростий період.

Я не кажу, що ми перебуваємо у кризі — абсолютно ні, це не так. Але, звісно, результати не такі, які б нам хотілося і які їх можуть потішити. Нині треба об’єднатись нам усім ще більше й я обіцяю, що цього вікенду у нас буде перемога.

Зараз мої функції на полі тимчасово вимушено виконує Яссін Фортюне. Це дуже досвідчений гравець і дуже сильний індивідуально. Я до нього, як і до інших, ставлюсь із великою повагою.

Зважте, для Яссіна це були тільки перші офіційні матчі за нашу команду. Ураховуючи все це — він показав хорошу гру. Але його найкращі ігри ще попереду. Тут я теж просив би уболівальників — із розумінням і терпінням поставитися до цього", — заявив конголезький виконавець.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Макуана провів двадцять матчів, забивши чотири голи та віддавши три гольові передачі.