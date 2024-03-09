Україна

Керманич Чорноморця висловився про поразки від Ворскли у матчі УПЛ.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла здобула мінімальну перемогу над одеським Чорноморцем завдяки єдиному голу Андрія Бацули.

Головний тренер "моряків" Роман Григорчук поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Чому не вдається взяти у Ворскли реванш? Реванш? У якому місці реванш? Про те, коли ми програли Полтаві в першому колі? Взагалі ні про які реванші ми не думали. Я відповідаю на питання по грі, а коментар мій такий...

Не думаю, що ця гра і результат є закономірними. Але сталося так. Ми не можемо бути цим задоволеними. Напевно, повинні забивати голи, гостріше грати в атаці, більше мати можливостей біля чужих воріт. Розуміємо, що в нас є недоліки – над цим треба працювати. Бо у футболі потрібно забивати голи, потужно атакувати, щоб добиватися систематично результатів", — сказав Григорчук у коментарі для УПЛ ТБ.

У наступному турі одеський Чорноморець прийматиме рівненський Верес, тоді як полтавська Ворскла навідається до Олександрії.