Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та київська Оболонь.

Криворізький Кривбас та київська Оболонь зіграють на полі стадіону Гірник на завершення двадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після поразки від донецького Шахтаря (2:5), залучив до стартового складу Бескоровайного в центрі оборони, тоді як Татарков гратиме в опорній зоні.

Валерій Іващенко, на тлі поразки від дніпровського Дніпра-1 (0:1), використав із перших хвилин Карася та Дубка в трійці центральних захисників, тоді як Мороз долучиться до трійки центральних півзахисників, а Вишневський гратиме в парі нападників.

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Татарков — Д. Кузик, Соса — Прінс, Луньов.

Запасні: Хома, Маханьков, Понєдєльнік, Сантіні, Блізніченко, Вакулко, Твердохліб, Микитишин, Задерака, Хомченовський, Кожушко, По.



Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Приймак, Дубко, Прокопенко — Черненко, Слободян, Мороз — Вишневський, Краснопір.

Запасні: Рибка, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Суханов, Косовський, Грисьо, Тарануха, Запорожець, Вовкун, Лук’янчук.



Гра Кривбас — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.