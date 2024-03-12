Дивіться онлайн-трансляцію матчу 21 туру української Прем'єр-ліги.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
12 березня 2024, 11:46
Сьогодні, 12 березня, відбудеться матч 21 туру української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київське Динамо та луганська Зоря.
Матч пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Віталій Романов, а систему ВАР доглядатиме Ігор Пасхал.
Онлайн-трансляція:
Після 17 ігор Динамо набрало 35 очок і посідає четверте місце в УПЛ, а у Зорі 19 балів після 17 матчів та 12 рядок.