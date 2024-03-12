Україна

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 21 туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 12 березня, відбудеться матч 21 туру української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київське Динамо та луганська Зоря.

Матч пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Віталій Романов, а систему ВАР доглядатиме Ігор Пасхал.

Онлайн-трансляція:

Після 17 ігор Динамо набрало 35 очок і посідає четверте місце в УПЛ, а у Зорі 19 балів після 17 матчів та 12 рядок.