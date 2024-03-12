Україна

Черкаський клуб посилився вінгером із Кабо-Верде.

Лівий вінгер Ейнел Соареш поповнив склад черкаського ЛНЗ, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

За даними transfermarkt, попередній клуб 25-річного гравця, а саме словацький Тренчин, отримав від вже нинішнього 250 тисяч євро за його перехід. Повідомляється, що Соареш підписав контракт, розрахований до кінця червня 2026 року.

У ЛНЗ гравець із Кабо-Верде виступатиме з 22-м номером на футболці.

У поточному сезоні він взяв участь у 23 матчах Тренчина у всіх турнірах, відзначившись 5 голами і 2 асистами.

Нагадаємо, ЛНЗ поділив очки з Дніпром-1 у черговому матчі УПЛ.