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Керманич Динамо висловився щодо матчу проти Зорі.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував результат домашнього матчу проти Зорі у 21 турі УПЛ, передає офіційний сайт киян.

Динамо — Зоря 2:0 Відео голів та огляд матчу 12.03.2024

Керманич столичного клубу поділився, чи сильно погода вплинула на їхній план на поєдинок.

"Безумовно, погодні умови мали вплив на дії гравців. Що стосується плану на гру... Те, про що ми домовлялися перед грою, гравці намагалися виконувати, хоч безумовно були певні моменти, зокрема швидкість руху м'яча, адже інколи м'яч зовсім зупинявся, і деякі інші моменти. Було складно, але ми намагалися високо пресингувати, одразу вступати у відбір, більше володіти м'ячем, контролювати ситуацію, розхитувати оборону суперника. Вважаю, що в принципі нам це вдалося", — заявив Шовковський.

Він також відповів, наскільки задоволений грою Тараса Михавка і чи можна сказати, що захисник став повноцінним гравцем основи.

"У нас є стартовий склад на матч, а основа – це всі 27 гравців першої команди. Стартовий склад визначається безпосередньо перед грою у залежності від багатьох обставин. Я можу сказати, що Тарас повністю адаптувався до вимог. Безумовно, його юний вік дає можливість йому ще розвиватися, і ми робимо все можливе задля того, аби він ставав сильнішим, так само як і всі гравці. Я постійно повторюю гравцям, що вони в першу чергу мають ставати кращою версією самих себе. Є вимоги футболу, і ці вимоги треба виконувати. Якщо вони будуть це робити, якщо вони будуть правильно сприймати інформацію, вони будуть розвиватися і ставати кращими", — сказав головний тренер киян.

Шовковський зазначив, що зараз у Динамо немає запланованих спарингів на майбутню паузу на матчі збірних.

"Аби проводити якісь спаринги, потрібно щоб у наявності була певна кількість гравців, аби ми могли вийти не тільки 11-ма гравцями на поле, але щоб могли проводити заміни. На сьогоднішній день ми не маємо запланованих спарингів. Будемо дивитися на те, скільки хлопців залишиться і буде готуватися у складі команди. Зараз не тренуються в групі Ярмоленко, Царенко, Буяльський, Супряга, Малиш, Ігнатенко. Ще 12 гравців викликані до лав збірних. До того ж довикликали Тимчика", — пояснив він.

Нагадаємо, Динамо у засніженому Києві впевнено здолало Зорю.