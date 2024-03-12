Україна

Шахтар із запасом здолав Минай

Команда Желько Любеновича відзначалась хіба що попередженнями в підсумковому протоколі.

Шахтар — Минай, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шахтар — Минай 2:0

Голи: Судаков, 24 (пен.), Сікан, 30



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів, Бондаренко (Назарина, 86) — Зубков, Судаков, Кевін (Цуканов, 64) — Сікан (Траоре, 72).



Минай: Кемкін — Дмитрук, Прокопчук, Чуєв, Скиба, Корнійчук (Кораблін, 46) — Вітенчук (Семотюк, 64), Петько — Ременяк (Попов, 73), Гунічев (Устименко, 74), Вакула (Тищук, 85).



Попередження: Корнійчук, Кораблін, Устименко