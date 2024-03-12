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Керманич Шахтаря — про перемогу над Минаєм у матчі УПЛ.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над закарпатським Минаєм з рахунком 2:0.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився враженнями від цього протистояння.

"Мушу сказати, що ми дуже добре почали матч. Диктували ритм гри, створювали багато моментів. Повинні були забити більше – це єдине, що я можу сказати щодо цього. Але окей, це футбол, не можеш реалізовувати всі шанси. Інша частина – ми контролювали гру, за винятком хіба що кількох моментів у перехідних фазах. Загалом я дуже задоволений грою з огляду на концентрацію команди та енергію, яку вона давала. Єдине, чим можу бути незадоволений, – могли забити більше голів.

Чому провів лише три заміни? Тому що іноді гра проходить так, як проходить. Хотіли додати трохи енергії та інших гравців на певні позиції. Як я раніше казав, Кевін – молодий, він ще не має ритму матчів. Тож ви бачили, що у другому таймі його енергія спадає. Ми мали хорошого молодого гравця у запасі – Віктора Цуканова, який теж може зіграти на цій позиції різними способами. Різні гравці, різні рухи. Сікан та Траоре — це теж різні гравці. У мене було пару ідей, ось і все.

Вболівальники порівнюють мене за стилем одягу та поведінки з Юргеном Клоппом? Ніколи не порівнюю себе ні з ким. Дякую за комплімент, тому що це один з найкращих тренерів світу. Але я є сам собою, це те, як я веду гру та веду команду. Хочу бачити енергію та сам її давати, і, звісно, щоб грати у хороший футбол", — сказав Пушич у коментарі для УПЛ ТБ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Минай ви можете на Football.ua.