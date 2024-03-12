Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 березня 2024 року.
Фото: ФК Шахтар
12 березня 2024, 20:59
У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над закарпатським Минаєм.
Спочатку Георгій Судаков реалізував пенальті на 24-ій хвилині, а підсумковий рахунок незабаром встановив Данило Сікан.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Минай у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:
Шахтар — Минай 2:0
Голи: Судаков, 24 (пен.), Сікан, 30
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів, Бондаренко (Назарина, 86) — Зубков, Судаков, Кевін (Цуканов, 64) — Сікан (Траоре, 72).
Минай: Кемкін — Дмитрук, Прокопчук, Чуєв, Скиба, Корнійчук (Кораблін, 46) — Вітенчук (Семотюк, 64), Петько — Ременяк (Попов, 73), Гунічев (Устименко, 74), Вакула (Тищук, 85).
Попередження: Корнійчук, Кораблін, Устименко