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Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Зорею.

Київське Динамо в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги здобуло перемогу в домашній грі проти луганської Зорі.

Динамо — Зоря 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник "біло-синіх" Тарас Михавко після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Звичайно, погода була не зовсім футбольна, важко було обом командам, але умови для всіх однакові. Ми виграли, дякуємо вболівальникам за підтримку, а ЗСУ — за можливість займатися улюбленою справою.

Ми дізнались про склад Зорі так само перед матчем, як і вболівальники, але тренерський штаб налаштовував нас на важку гру, у тому числі через погодні умови. Готувались так само, як і до кожної гри, налаштовувались лише на перемогу. Тому для нас не мало значення, який склад у суперника.

У першу чергу, за таких погодних умов, тренер просив нас грати надійніше й обережніше, нічого не вигадувати. На установці на цьому ще раз було акцентовано увагу, й можна сказати, що вдалося зіграти надійно.

Думаю, що вже адаптувався на рівні УПЛ. Але потрібно ще працювати, є над чим, і думаю, що все буде добре.

Щодо святкування Ваната, то ніхто не знав, що він буде робити — можливо, лише його близькі друзі. Бражко з Ванатом постійно якісь плани будують на святкування.

Ми налаштовуємося на кожну гру. Не може команда вигравати в усіх матчах, бувають і такі прикрі результати, як трапилось у Рівному. Головне — психологічно не падати духом. Ми з хлопцями розуміли, що треба просто виходити та вигравати цю гру", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в закарпатського Миная.