Україна

Ця зустріч запланована на 7 червня, тоді як про місце та час її проведення повідомлять згодом.

Українська асоціація футболу на власному офіційному сайті оголосила чергового суперника національної збірної України у рамках трьох запланованих товариських матчів у червні, які будуть організовані на прохання головного тренера Сергія Реброва.

Так, суперником "синьо-жовтих" стане збірна Польщі, а сам контрольний поєдинок заплановано на 7 червня. Про місце і час проведення цього матчу стане відомо згодом.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що 11 червня підопічні Реброва зіграють в Кишиневі на стадіоні Зімбру зі збірною Молдови.

Про дату проведення ще одного поєдинку та суперника в ньому буде повідомлено на офіційних ресурсах УАФ одразу після підписання відповідного контракту.