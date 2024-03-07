Україна

На прохання тренера збірної України Сергія Реброва в червні для національної команди буде організовано три контрольні матчі.

Офіційний сайт УАФ повідомляє, що у червні 2024 року в національної збірної України заплановано три спаринги. Зокрема, 11 червня в Кишиневі на стадіоні Зімбру синьо-жовті проведуть поєдинок із Молдовою. Про час зустрічі буде повідомлено згодом.

Про дати проведення в червні ще двох контрольних матчів та про суперників у них буде повідомлено на офіційних ресурсах УАФ одразу після підписання відповідних контрактів.

Раніше повідомлялось, що 8 березня Сергій Ребров оголосить склад збірної України на березневі матчі.