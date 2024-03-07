На прохання тренера збірної України Сергія Реброва в червні для національної команди буде організовано три контрольні матчі.
ГРАВЦІ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ, GETTY IMAGES
07 березня 2024, 12:14
Офіційний сайт УАФ повідомляє, що у червні 2024 року в національної збірної України заплановано три спаринги. Зокрема, 11 червня в Кишиневі на стадіоні Зімбру синьо-жовті проведуть поєдинок із Молдовою. Про час зустрічі буде повідомлено згодом.
Про дати проведення в червні ще двох контрольних матчів та про суперників у них буде повідомлено на офіційних ресурсах УАФ одразу після підписання відповідних контрактів.
Раніше повідомлялось, що 8 березня Сергій Ребров оголосить склад збірної України на березневі матчі.