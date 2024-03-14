Україна

Клуб підтвердив інформацію, що почалась ширитись у ЗМІ.

Напередодні українські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що один із працівників тренерського штабу одеського Чорноморця міг самовільно залишити колектив, коли той перебував на міжнародних зборах у Туреччині та не повернутись до України разом із усіма іншими.

"Моряки" не забарились із офіційною заявою з цього приводу, текст якої подано нижче.

"Офіційна заява ФК Чорноморець із приводу повернення колективу зі зборів.

Футбольний клуб Чорноморець інформує спортивну спільноту та вболівальників щодо події, яка мала місце під час повернення команди додому з Туреччини.

Один з представників клубу, що весь час провів із ФК на зборах, брав повноцінну участь в підготовчому процесі, не з’явився в аеропорту міста Анталья, коли команда відлітала в аеропорт міста Кишинів.

Ідеться про тренера з фізпідготовки Ігоря Касьяненка. Квиток на нього був придбаний, але в літаку на момент відправлення його не виявилося.

Міністерство молоді та спорту України про цей випадок проінформовано. До відома відповідальній структурі доведені всі подробиці.

Керівництво ФК Чорноморець засуджує такий вчинок свого вже колишнього представника. Але вплинути на таке рішення можливості немає, хоча спроба адекватного діалогу з боку клубу була — у відповідь зіткнулись із непорядністю людини.

Проте клуб може вплинути на подальшу кар'єру втікача. Керівництво ФК Чорноморець ініціювало процес анулювання Касьяненку тренерської ліцензії.

Той, хто обманув клуб, свого безпосереднього керівника, головного тренера команди (Касьяненко прийшов у Чорноморець на початку 2022 року) не має права залишатися у футболі.

Ті, хто взяв Касьяненка на роботу, мають знати про його хист до зради", — ідеться в заяві одеського клубу.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Чорноморця Роман Григорчук заявив про втечу одного із зимових новачків після чергового обстрілу Одеси.