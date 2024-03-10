Україна

Футболіст перелякався від обстрілів.

Напередодні одеський Чорноморець мінімально поступився полтавській Ворсклі в матчі двадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі.

Чорноморець — Ворскла 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

У заявці "моряків" на цю гру був відсутній один із "зимніх" новачків команди, нігерійський опорний півзахисник Джек Іпалібо, причини чого головний тренер Роман Григорчук розкрив під час прес-конференції після гри.

"Іпалібо не було сьогодні в заявці і на жаль ми вже його і не побачимо швидше за все, тому що він просто... Ну не знаю яке слово підібрати... Він просто зібрався і поїхав.

Через обстріл? Думаю, що це й є причиною. Причому ми з ним розмовляли десь день тому. А наступного дня мені просто сказали, що його вже немає. Він уже сів у поїзд і поїхав кудись.. Ми на нього дуже розраховували.

Про екіпіровку я не питав. Не знаю, здав чи не здав. Але повторюсь: ми на нього дуже-дуже розраховували. Дуже шкода, що він поїхав", — заявив український фахівець.

Нагадаємо, що Іпалібо приєднався до Чорноморця наприкінці лютого в якості вільного агента на тлі виступів за грецьку Кіфісію, після чого в двох матчах відіграв загалом 24 хвилини.