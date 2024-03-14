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Захисник Руху прокоментував підготовку команди до матчу проти Металіста 1925.

У двадцять першому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух проведе гостьовий матч проти харківського Металіста 1925.

Фланговий захисник "жовто-чорних" Віталій Роман у інтерв’ю за кілька днів перед грою прокоментував підготовку команди до гри.

"Зараз у нас чудовий настрій, адже вдалося набрати такі бажані очки у попередніх матчах. Тож всі на позитивній хвилі готуються до матчу з Металістом 1925.

Попри те, що харків’яни не зовсім вдало стартували в УПЛ після відновлення чемпіонату, це все ще небезпечна команда з хорошим тренером та якісними гравцями.

На нас чекає непростий поєдинок, утім ми хочемо перемогти. У кожної команди є свої плюси та мінуси і зараз ми вивчаємо гру Металіста 1925, адже вони грають за досить незвичною для чемпіонату України схемою. До цього слід підготуватись, вміти підлаштуватись під суперника, але слід нав’язати їм свою гру.

Кожен із гравців Руху — професіонал, тож ми готові до тиску і гратимемо проти будь-якого суперника у свій футбол. Команда не звертає уваги на розмови щодо її поточної форми та результатів. Усе тому, що ми завжди налаштовані на перемогу.

Попереду у нас чергова гра на виїзді і чомусь так виходить, що у виїзних матчах ми здобуваємо кращі результати. Не знаю, як це можна пояснити, адже й удома, і у гостьових матчах Рух однаково добре підготовлений і демонструє приблизно один і той самий футбол", — заявив український виконавець.

Матч Металіст 1925 — Рух відбудеться 16 березня, о 13:00.