Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та полтавська Ворскла.
Кирило Сігеєв, фото УПЛ
15 березня 2024, 17:43
Олександрія та полтавська Ворскла зіграють на КСК Ніка в рамках двадцять першого туру української Прем'єр-ліги.
Руслан Ротань, після перемоги над житомирським Поліссям (2:1), залучив до стартового складу Сігеєва та Смирного до центрального трикутника.
Сергій Долганський, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Сігеєв, Смирний, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.
Запасні: Долгий, Кравченко, Білошевський, Бєляєв, Скорко, Беззера, Мадісон, Костишин, Погорілий, Михайленко, Де, Єрмаков.
Запасні: Домолега, Павлюк, Галас, Нестеренко, Кане, Толі, Воккрі, Рамірес, Сантана.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Челядін, Сіссоко — Крупський, Степанюк, Мякушко — Ковталюк.
Гра Олександрія — Ворскла почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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