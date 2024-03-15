Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та полтавська Ворскла.

Олександрія та полтавська Ворскла зіграють на КСК Ніка в рамках двадцять першого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після перемоги над житомирським Поліссям (2:1), залучив до стартового складу Сігеєва та Смирного до центрального трикутника.

Сергій Долганський, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Сігеєв, Смирний, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.

Запасні: Долгий, Кравченко, Білошевський, Бєляєв, Скорко, Беззера, Мадісон, Костишин, Погорілий, Михайленко, Де, Єрмаков.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Челядін, Сіссоко — Крупський, Степанюк, Мякушко — Ковталюк.