Україна

Команда Сергій Долганського зупинила серію з двох перемог поспіль, тоді як колектив Руслана Ротаня формально цього року ще не програвав.

Двадцять перший тур української Прем’єр-ліги стартував ще на початку тижня, коли свої матчі першими встигли відіграти ті команди, із складу яких головний тренер національної збірної України Сергій Ребров залучав футболістів на час підготовки до березневої міжнародної павзи. Решта ж колективів мала дочекатись початку чергового футбольного вікенду та нарешті закрити програму цього ігрового етапу національної першості.

У п’ятницю при цьому була всього одна в розкладі — у Олександрії місцевий однойменний клуб на полі стадіону Ніка приймав полтавську Ворсклу в сподіваннях продовжити свою безпрограшну серію. Ну, формально безпрограшну, але ми всі пам’ятає, до чого призвела поява на полі Івана Калюжного в грі проти Шахтаря, тож із технічної точки зору це як раз гості мали б опікуватись власною серією з двох поспіль перемог.

Усі команди-учасниці УПЛ знають, наскільки важкими є матчі на полі стадіону Ніка, тож футболісти Сергія Долганського, вочевидь, знали, куди їм доведеться їхати й чому доведеться протистояти. Посушливому футболу Руслана Ротаня, певна річ. Але цього разу Олександрії взагалі мало що вдавалось зробити попереду — ото новина! Багато помилок у завершальній фазі та мінімум гольових моментів. Удар Шулянського з дотепного розіграшу штрафного від Ковальця на правому фланзі — ото й усе, що було.

А ще наприкінці першого тайму був момент, який мав вплив на подальший хід подій. Ну, хоча б на дані в проколі — так точно. Степанюк зазнав удару голова в голову від Мартинюка біля технічної зони, за що суперник отримав попередження та розсічення, але зміг при цьому продовжити зустріч. А ось закривавленого обличчя Руслана ми на полі вже цього вечору не побачили. Кане нарешті "знайшовся" в складі полтавців.

Але в грі Ібрагім команді не дуже-то й допомагав. Єдиний момент Ворскла створила зусиллями Челядіна та Мякушка, але останній черговий м’яч у другій частині сезону на свій рахунок так і не записав, бо просто не влучив у ближній кут на завершення передачі з правого флангу. А потім полтавці пропустили. Трохи випадковий гол на 68 хвилині, коли подачу штрафного з лівого флангу від Скорка перед воротарським завершував самотній Ковалець, хоча міг і не торкатись м’яча взагалі — і так би залетів у дальній.

Потім почалась шалена ротація від обох тренерів, за ходом якої ми геть не думали про гольові моменти аж допоки, як-то кажуть, не прилетіло. Ворскла залишилась у меншості на 90 хвилині через безглузде вилучення Хрипчука, фол якого проти Де перед власним штрафним не тягнув і на жовту, а ось слова, які він собі дозволив після порушення правил на адресу арбітра, потягнуть і на тривалу дискваліфікацію.

І при цьому гості в меншості примудрились створити найбільш реальний гольовий момент для себе в цій грі, але дивовижна реакція Шевченка унеможливила гол після удару головою з центру штрафного від Крупського на завершення подачі з лівого флангу від Нестеренка. На тому й розійшлись.

У наступному турі Олександрія зіграє в гостях у закарпатського Миная, тоді як полтавська Ворскла прийматиме київське Динамо.— Ворскла 1:0Ковалець, 68Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк (Скорко, 65) — Сігеєв, Смирний, Ковалець (Бєляєв, 79) — Калітвінцев (Безерра, 65), Кулаков (Де, 79), Шулянський (Костишин, 87).Ісенко — Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Челядін (Толі, 69), Сіссоко (Павлюк, 82) — Крупський, Степанюк, Мякушко (Нестеренко, 69) — Ковталюк (Галас, 82).Попередження: Мартинюк, Ковалець — Мякушко, Пердута, Сіссоко, ГаласНа 90-й хвилині був вилучений Данііл Хрипчук (Ворскла) (неспортивна поведінка).