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Півзахисник Кривбасу прокоментував прийдешній матч проти Колосу.

Криворізький Кривбас у двадцять першому турі української Прем’єр-ліги проведе домашній матч проти ковалівського Колосу.

Кривбас — Колос. Напередодні

Півзахисник "червоно-білих" Юрій Вакулко напередодні гри поділився власними очікуваннями від поєдинку.

"Вважаю, це буде дуже важлива для нас гра. У таких матчах може вирішуватись остаточне місце в таблиці. Наприкінці сезону зіграємо з прямими конкурентами за найвищі місця, тому до того часу треба дійти без утрат очок.

Упевнений в тому, що буде геть інша гра, аніж у першому колі (3:0 – перемога Кривбасу, ред.). До того ж, зараз інша погода, аніж тоді. А це теж має своє важливе значення, яке може вплинути на гру.

У першому колі гра була рівною, ішла до першого голу. Але потім ми забили, і потім ще. Добре, що вдалось виграти з великим рахунком.

Думаю, що суперники зіграють від оборони. Можливо, у п’ять захисників. Гра буде до першого голу, а потім буде більш відкритою.

Дуже приємно почути такі відгуки про себе від наставника. Це важливо для футболістів, які виходять на заміну та дуже мотивує.

Що хочу побажати вболівальникам? По-перше, щоб тепліше вдягались. Хочу подякувати їм за підтримку, що вони приходять на стадіон у такий скрутний для нашої країни час, у таку холодну погоду", — заявив український виконавець.

Матч Кривбас — Колос відбудеться 16 березня, о 18:00.