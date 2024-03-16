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Півзахисник Кривбасу прокоментував прийдешній матч проти Колосу.

У двадцять першому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас проведе домашній матч проти ковалівського Колосу.

Кривбас — Колос. Напередодні

Захисник "червоно-білих" Юрій Вакулко напередодні гри поділився власними очікуваннями від поєдинку.

"Я ще не дуже добре вивчив усі українські команди, тому для мене Колос, — такий самий хороший суперник, як і попередній, Оболонь. Авжеж, зараз ми маємо більш детально розібрати саме Колос, тільки в такому випадку зможемо гарно підготуватися до гри з ними й перемогти.

Ми добре підготувались до попередньої гри, налаштовувались тільки на перемогу. Щодо наступного матчу з Колосом, то наш тренувальний процес у розпалі. Ми повинні бути уважними в цій грі, тому що суперники мають непоганих виконавців.

Я дуже комфортно відчуваю себе у новій команді, по-домашньому. Усі хлопці з самого початку були дуже привітні, одразу прийняли мене до "червоно-білої" родини, за що я їм удячний. Ми проводимо дуже багато часу один з одним, не тільки на тренуваннях, тому є багато часу для того, щоб, по-справжньому, згуртуватись.

Якісь легкі повсякденні слова я вже вивчив, наприклад: "дякую", "як справи", "харош", "пішли", "швидше", "добрий ранок", "добрий вечір".

А ще, я на 100% згоден, що українські дівчата — найгарніші у світі. Вони відрізняються від жінок в Португалії: більш стильні, гарні та спокійні", — заявив португальський виконавець.

Матч Кривбас — Колос відбудеться 16 березня, о 18:00.