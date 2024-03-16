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Керманич Ворскли прокоментував поразку від Олександрії.

Полтавська Ворскла в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги поступилась на полі Олександрії.

Олександрія — Ворскла 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "зелено-білих" Сергій Долганський після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні, для гарної гри не вистачило забитих голів та не пропустити зі стандарту.

Перший тайм грали так, як планували. Розрізали між лініями, де в нас був розігруючим Руслан Степанюк. У нас виходили вдалі атаки, було багато моментів, де ми могли забивати гол.

Але після того, як Руслан отримав травму, ми зробили заміну, але в нас не знайшлось гравця, який зумів би зв’язати захист із нападом. Тому другий тайм у нас не вийшов в ігровому плані.

У Степанюка було розсічення, доволі серйозне, тому ми вирішили не випускати його на 2-й тайм. Сам епізод, наскільки я бачив, — Руслан першим грав у м’яч, а гравець Олександрії вдарив його головою в голову. Там було порушення правил з боку гравця Олександрії.

Зараз Степанюку зробили перев’язку. Коли приїдемо в Полтаву, подивимось, чи потрібно накладати шви.

Картки Пердути та Мякушка? Треба дивитись епізоди, це все емоції. Важко оцінити, коли ти дивишся за перебігом подій, як команда перебудовується, виконує тактичні речі. Не бачив повтори цих моментів, не можу сказати нічого. Гравці знали, що вони знаходяться під загрозою дискваліфікації.

Ми грали з гарною командою, яка до цього зіграла з Поліссям, Шахтарем, Зорею. 2 нічиї та 1 перемогу в цих матчах здобула. Це доволі серйозна команда. У першому таймі було все як планували, але в другому таймі не вистачало Степанюка.

У нас є завдання — ми хочемо перемагати у кожній грі, а вже ближче до кінця чемпіонату подивимось, на що можемо розраховувати.

Глущенко? Він тренується з нами лише кілька днів. Про нього рано говорити", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла прийматиме київське Динамо.