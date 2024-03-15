Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 березня 2024 року.

У 21 турі УПЛ Олександрія приймала Ворсклу і здобула мінімальну перемогу завдяки голу Кирила Ковальця.

Протягом першої половини зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів результативними ударами. У другому таймі господарі поля відкрили рахунок і цей гол виявився єдиним у поєдинку. Таким чином, Олександрія перемогла у чемпіонаті вдруге поспіль, перервавши ідентичну серію Ворскли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Ворскла у 21-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Олександрія — Ворскла 1:0

Голи: Ковалець, 68



Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк (Скорко, 65) — Сігеєв, Смирний, Ковалець (Бєляєв, 79) — Калітвінцев (Безерра, 65), Кулаков (Де, 79), Шулянський (Костишин, 87)



Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Челядін (Толі, 69), Сіссоко (Павлюк, 82) — Крупський, Степанюк, Мякушко (Нестеренко, 69) — Ковталюк (Галас, 82)



Попередження: Мартинюк, Ковалець — Мякушко, Пердута, Сіссоко, Галас



На 90-й хвилині був вилучений Данііл Хрипчук (Ворскла) (неспортивна поведінка)