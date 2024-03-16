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Півзахисник Оболоні прокоментував прийдешній матч проти Полісся.

Київська Оболонь у рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги прийматиме житомирське Полісся.

Оболонь — Полiсся. Напередодні

Півзахисник "пивоварів" Руслан Черненко напередодні гри прокоментував підготовку власної команди.

"Якщо чесно, були дуже засмучені поразкою від Кривбасу, яка для нас була другою поспіль. Вважаю, що команда мала великі шанси вибороти позитивний результат. На жаль, не вистачило везіння та реалізації.

Погоджуюсь із тим, що друге коло команда помітно спрогресувала. Ми набралися певного досвіду та все ж, нам не вистачає наполегливого завершення гольових моментів.

Переді мною не стоїть принципове питання за якою конкретно схемою грати. Найголовніше, щоб ми мали змогу принести результат для команди.

Щодо конкретних моментів які відбулися у середині команди суперників, я не маю повноважень коментувати. Якщо були зроблені дії по зміні тренера, значить були на те причини. Думаю, від цього суперник не буде виходити на гру менш умотивований.

Грати на снігу посеред березня? За стільки років у футбольному житті я вже звик до різних погодних умов, тому це не створює жодних перешкод. Важливо, що в команди є можливість тренуватись на зелених полях, а не на штучному покритті. Цей фактор значно надає перевагу у підготовці до матчів за не дуже сприятливої погоди.

Дозвіл для клубу на присутність уболівальників у другому колі це дуже важливий момент. Їхня підтримка значно піднімає командний дух та мотивацію під час гри. Наші вболівальники це друга сім’я, якої нам не вистачало протягом цього сезону. Вони — наш 12-ий гравець на полі.

Нам би дуже хотілося зберегти місце в Українській Прем’єр-Лізі. Сподіваюся ми зможемо зробити все від нас залежне", — заявив український виконавець.

Матч Оболонь — Полісся відбудеться 16 березня, о 15:30.