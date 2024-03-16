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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та житомирське Полісся.

Київська Оболонь та житомирське Полісся зіграють поміж собою в рамках двадцять першого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Оболонь-Арена.

Валерій Іващенко, після поразки від криворізького Кривбасу (0:1), використав із перших хвилин Грисьо та Османа на флангах оборони, тоді як Кичак зіграє в рамці воріт.

Сергій Шищенко до першого стартового складі після призначення залучив Кравченка на правому фланзі оборони, тоді як Крушинський гратиме в опорній зоні, а Фортюне розташується під нападником.

Оболонь: Кичак — Грисьо, Приймак, Дубко, Осман — Мединський, Черненко, Мороз, Прокопенко — Слободян, Краснопір.

Запасні: Федорівський, Рибка, Нагієв, Чернов, Груша, Суханов, Косовський, Тарануха, Вишневський, Запорожець, Вовкун, Лук’янчук.



Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Танковський, Крушинський — Козак, Фортюне, Назаренко — Будківський.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Луїфер, Мустафаєв, Грицук, Ндукве, Таллес Коста, Смоляков, Петряк, Кушріненко, Кравець, Чечер.



Гра Оболонь — Полісся почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.