Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та ковалівський Колос.

Криворізький Кривбас та ковалівський Колос зіграють у рамках двадцять першого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.

Юрій Вернидуб, після перемоги над київською Оболонню (1:0), залучив до стартового складу Іліча до опорної зони.

Ярослав Вишняк, на тлі поразки від донецького Шахтаря (2:3), використав із перших хвилин Бондаренка в центрі оборони, тоді як Оріховський з'явиться в центральній вісі.

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Д. Кузик, Соса — Прінс, Луньов.

Запасні: Хома, Маханьков, Понєдєльнік, Сантіні, Татарков, Вакулко, Твердохліб, Микитишин, Задерака, Хомченовський, Кожушко, По.



Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуріков — Ільїн, Богданов, Демченко, Оріховський, Велетень — Паулаускас.

Запасні: Горох, Мисак, Ємець, Чорноморець, Гончаренко, Кукош, Мілько, Криворучко, Салабай, Гусол, Безбородько, Рангел.



Гра Кривбас — Колос почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.