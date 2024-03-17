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Керманич Руху прокоментував перемогу над Металістом 1925.

У гостьовому матчі в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух переграв харківський Металіст 1925.

Металіст 1925 — Рух 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Рух провів два абсолютно різних тайми. У першій половині гри ми мали перевагу, забили чотири голи і мали моменти, аби рахунок був ще більшим. Тоді як в другому таймі отримали необов’язкове вилучення.

Це — ще один приклад нестачі досвіду в молодих гравців, адже той епізод не потребував таких дій та вступу в боротьбу. Це все прийде з часом і футболісти краще розумітимуть, як їм слід себе вести в тому чи іншому моменті. Водночас вдалось потренувати гру в обороні в меншості, маючи лише 10 футболістів на полі.

У другому таймі був кардинально інший футбол, аніж те, у що ми хочемо грати. Та це теж необхідний досвід, бо ми рідко коли граємо в меншості. Це також важливий елемент футболу і треба вміти діяти за таких обставин. Якщо відверто, то нам багато що не вийшло втілити із наших задумок і хотілось би більш надійної гри у захисті при позиційній обороні. І все ж хлопці впорались із цими викликами.

Жоден тренер ніколи не буде задоволений грою своєї команди на 100%, адже майже неможливо провести ідеальний матч. Тренерський штаб намагається донести до хлопців головні принципи тієї гри, яку ми хочемо від них бачити. Можу сказати, що сьогодні, хоч і були помилки, але нашим футболістам багато чого вдалось на полі і ми здобули важливу перемогу.

Так, утрата Юрія Климчука для Руху дуже вагома, бо він — лідер та один з найстарших гравців у команді. Та для нас важливо, що в команді є футболісти, які постараються безболісно замінити його у матчах, які залишились до кінця сезону.

Необхідно мати у складі гравців для ротації, які відповідають рівню основи клубу і зараз у нас є ким замінити Климчука. Академія Руху випускає якісних гравців і ми робимо все, аби в нас не було незамінних футболістів, хоча ми цінуємо та поважаємо кожного нашого гравця.

Зокрема, Ярослав Карабін вийшов на поле та зіграв на дуже хорошому рівні. Юрію ж хочеться побажати якнайшвидшого одужання та повернення до гри!", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє вдома проти черкаського ЛНЗ.