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Півзахисник Руху прокоментував перемогу над Металістом 1925.

У рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух у гостьовому матчі переграв харківський Металіст 1925.

Металіст 1925 — Рух 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник та капітан "жовто-чорних" Денис Підгурський, на рахунку якого один із голів, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Емоції дуже позитивні, адже ми їхали за перемогою, налаштовувались на позитивний результат і здобули його. Команда була готова до того, як гратиме Металіст 1925 — їхня схема з ромбом незвична для українського футболу. Проте ми вивчили їхні дії і нам вдалось використати свої сильні сторони — завдяки цьому й перемогли.

Рух намагається високо пресингувати суперника. У епізоді з моїм голом я прочитав передачу в центрі поля, вступив у відбір, протягнув м’яч до воріт, а там вже вирішив пробити і вдалося забити.

Щодо суперника, то хочу відзначити цю команду. Металіст 1925 має дуже хорошого тренера та цікавий ігровий стиль, але поки що їм не щастить. Утім я впевнений, що вони збережуть прописку в УПЛ, адже там якісні гравці. Якщо в них усе вдасться, то вже у наступному сезоні це буде дуже небезпечний опонент.

Ми хочемо забивати якомога більше голів, адже наприкінці сезону це може зіграти велику роль під час підрахунку очок і дозволить мати хороший баланс і різницю голів. Завдяки цьому можна претендувати на вищі місця. Після гри хлопці привітали один одного, також до нас в роздягальню зайшло керівництво клубу і теж нас привітало. Усі дуже тішаться таким результатам", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє вдома проти черкаського ЛНЗ.