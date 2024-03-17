Півзахисник Кривбасу прокоментував перемогу над Колосом.
Джихад Бізімана, фото ФК Кривбас Кривий Ріг
17 березня 2024, 11:00
У домашньому матчі в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас переграв ковалівський Колос.
Кривбас — Колос 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ
Півзахисник "червоно-білих" Джихад Бізімана, який став автором переможного гола, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.
"Велике дякую за привітання. Це був неймовірно важливий гол для Кривбасу, тож я дуже щасливий за свою команду, за всіх хто був поряд з нами. Я вважаю, що це була дійсно дуже важка гра, але, тим не менш, наприкінці ми змогли здобути омріяні очки. Тому ми дуже щасливі.
У футболі ми очікуємо на такі протистояння. Можна сказати, що завдяки таким бойовим поєдинкам ми стаємо тільки сильнішими. Перший тайм для кожного з нас був не дуже вдалим. Але в перерві ми підбадьорили один одного.
Авжеж, команда доклала багато зусиль заради цієї перемоги, намагались створювати побільше моментів у другому таймі. Вважаю, що другий тайм ми провели набагато сильніше.
У першу чергу, я присвятив цей гол своєму головному тренеру, потім всім партнерам по команді. Авжеж, моїй родині також. Я можу сказати, що присвятив цей гол кожному, але, в першу чергу, усе ж таки моєму наставнику.
Після таких неймовірних голів на останніх хвилинах матчу атмосфера в роздягальні завжди нереальна. Усі щасливі. Подібні важкі протистояння у нас уже були в цьому сезоні. Наприклад, проти Олександрії гра також була дуже важкою.
Тож сьогодні, ми знову протистояли непростому супернику. Але найважливіше, це не здаватись, продовжувати грати до кінця. У кінці ми створили два класні моменти, не забили, але не опустили рук, та боролись до кінця і у підсумку досягли свого", — заявив руандійський виконавець.
У наступному турі криворізький Кривбас зіграє в гостях проти рівненського Вересу.