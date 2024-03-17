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Півзахисник Кривбасу прокоментував перемогу над Колосом.

У домашньому матчі в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас переграв ковалівський Колос.

Кривбас — Колос 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Півзахисник "червоно-білих" Джихад Бізімана, який став автором переможного гола, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Велике дякую за привітання. Це був неймовірно важливий гол для Кривбасу, тож я дуже щасливий за свою команду, за всіх хто був поряд з нами. Я вважаю, що це була дійсно дуже важка гра, але, тим не менш, наприкінці ми змогли здобути омріяні очки. Тому ми дуже щасливі.

У футболі ми очікуємо на такі протистояння. Можна сказати, що завдяки таким бойовим поєдинкам ми стаємо тільки сильнішими. Перший тайм для кожного з нас був не дуже вдалим. Але в перерві ми підбадьорили один одного.

Авжеж, команда доклала багато зусиль заради цієї перемоги, намагались створювати побільше моментів у другому таймі. Вважаю, що другий тайм ми провели набагато сильніше.

У першу чергу, я присвятив цей гол своєму головному тренеру, потім всім партнерам по команді. Авжеж, моїй родині також. Я можу сказати, що присвятив цей гол кожному, але, в першу чергу, усе ж таки моєму наставнику.

Після таких неймовірних голів на останніх хвилинах матчу атмосфера в роздягальні завжди нереальна. Усі щасливі. Подібні важкі протистояння у нас уже були в цьому сезоні. Наприклад, проти Олександрії гра також була дуже важкою.

Тож сьогодні, ми знову протистояли непростому супернику. Але найважливіше, це не здаватись, продовжувати грати до кінця. У кінці ми створили два класні моменти, не забили, але не опустили рук, та боролись до кінця і у підсумку досягли свого", — заявив руандійський виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє в гостях проти рівненського Вересу.