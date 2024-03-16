Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 16 березня 2024 року.
Кривбас - Колос, фото УПЛ
16 березня 2024, 23:09
У 21 турі УПЛ Кривбас приймав Колос і вирвав перемогу завдяки голу Бізімана у компенсований час.
Команди були близькі до того, щоб поділити очки, не порадувавши глядачів голами. У підсумку, колектив Юрія Вернидуба все ж здобув важливі для боротьби за чемпіонство 3 очки. Вирішальний гол на свій рахунок записав руандійський легіонер криворізького клубу Джихад Бізімана.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Колос у 21-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Кривбас — Колос 1:0
Голи: Бізімана, 90+5
Кривбас: Кліщук — Бандейра (Понєдєльнік, 46), Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч (Вакулко, 46) — Д. Кузик (Задерака, 64), Соса — Прінс (Кожушко, 72), Луньов (Хомченовський, 64)
Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуріков — Ільїн (Криворучко, 85), Богданов (Гусол, 85), Демченко (Рангел, 72), Оріховський, Топалов — Паулаускас (Безбородько, 82)
Попередження: Бізімана, Понєдєльнік — Цуріков, Демченко, Паулаускас, Лучкевич, Рангел