Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та рівненський Верес.

Одеський Чорноморець та рівненський Верес зіграють поміж собою в Одесі в рамках двадцять першого туру української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук, після поразки від полтавської Ворскли (0:1), залучив до стартового складу Єрмакова праворуч у захисті, тоді як Бадібанга перейде на вістря атаки.

Олег Шандрук, на тлі нічиєї проти київського Динамо (1:1), використав із перших хвилин Паста в рамці воріт, тоді як Вовченко та Гакман розташуються в лінії оборони, Дахновський гратиме праворуч у півзахисті, а Яго повернеться на позицію під нападником.

Чорноморець: Варакута — Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Авагімян — Бойчук, Бадібанга, Штогрін.

Запасні: Білик, Вічний, Огіря, Ієде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомеш, Арсич, Голуб.



Верес: Паст — Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман — Дахновський, Банада, Кучеров, Шастал — Яго — Мрвальєвич.