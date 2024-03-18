Україна

На рахунку хорвата 72 голи.

Портал Score90 склав збірну з 11 футболістів, які забили найбільше, виступаючи на своїй позиції.

У цьому рейтингу опинилася легенда Шахтаря Дарійо Срна. Виступаючи на позиції правого захисника хорват встиг забити 72 голи.

Безумовно, рейтинг не обійшовся без Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі, які в даному рейтингу розташувалися в якості лівих і правих вінгерів.

Зазначимо, що найрезультативнішим футболістом у цьому списку є саме португалець — 879 голів.