На рахунку хорвата 72 голи.
ДАРІЙО СРНА, GETTY IMAGES
18 березня 2024, 21:59
Портал Score90 склав збірну з 11 футболістів, які забили найбільше, виступаючи на своїй позиції.
У цьому рейтингу опинилася легенда Шахтаря Дарійо Срна. Виступаючи на позиції правого захисника хорват встиг забити 72 голи.
Безумовно, рейтинг не обійшовся без Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі, які в даному рейтингу розташувалися в якості лівих і правих вінгерів.
Зазначимо, що найрезультативнішим футболістом у цьому списку є саме португалець — 879 голів.