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Football.ua згадує десятку найкращих футболістів минулого та сучасності, які отримали дискваліфікацію за вживання заборонених препаратів.

Допінговий скандал — одна з найнеприємніших сторін футболу, адже спортсмен може стати жертвою обставин - неусвідомлено прийнявши той чи інший заборонений препарат. І якщо його визнають винним, то дискваліфікація неминуча. А для гравців, які пройшли пік кар'єри, це майже завжди означає, що з професійним футболом час завершувати.

Саме така доля, ймовірно, чекає на Поля Погба. 30-річного француза усунуто від футболу на чотири роки. 20 серпня 2023 року Поль Погба здав позитивну допінг-пробу на тестостерон. Повторна проба підтвердила початковий результат.

Ситуація з Погба показова, адже в центрі уваги опинилась зірка сучасності. Football.ua розповідає про десятку найіменитіших футболістів, які заплямували репутацію в допінговому скандалі.

Довідка

ВАДА регулярно оновлює список речовин та методів, які заборонені, бо покращують показники спортсменів, шкодять їх здоров'ю чи суперечать духу спорту.

Будь-яка речовина, внесена до Забороненого списку ВАДА, хай то стероїди, кокаїн чи амфетаміни, знаходиться під забороною для гравців. Навіть "натуральні" добавки можуть містити заборонені речовини. Їхнє виявлення в організмі спричинить такі ж санкції, ніби гравець приймав їх у будь-якому іншому вигляді.

Якщо допінг-тест покаже наявність у пробі забороненої речовини або застосування забороненого методу, гравцеві загрожують суворі санкції аж до припинення кар'єри. Деякі герої нашого рейтингу закінчили з футболом саме з цієї причини.

10. Дарійо Срна (Шахтар), 2017 рік

У 2017 році у допінг-пробі поза змагальний період у хорвата були виявлені нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю.

Зважаючи на те, що Срна визнав, що не спеціально порушив правила, а також вислухавши пояснення футболіста, Національний антидопінговий центр застосував до Срни санкцію у вигляді 17-місячного усунення.

У 10-й статті антидопінгових правил є розділ, згідно з яким застосовуються пом'якшувальні санкції. Встановлено, що футболіст не приймав препарат цілеспрямовано.

Під час усунення від футболу його контракт з Шахтарем добіг кінця, а влітку 2018 року хорват на правах вільного агента перейшов до італійського Кальярі, де і завершив кар'єру.

9. Фред (Шахтар), 2015 рік

Двома роками раніше схожа ситуація сталась ще з одним гравцем Шахтаря Фредом. Влітку 2015 року бразилець здав позитивний допінг-тест під час участі в Кубку Америки зі збірною Бразилії. Термін дискваліфікації гравця закінчився 27 червня 2016 року. У допінг-пробах хавбека Шахтаря знайшли заборонений гідрохлортіазид. Це сечогінний препарат, який входить до списку заборонених.

"Як у моїй крові опинився гідрохлортіазид? Чесно кажучи, ми досі розбираємося і ще не знаємо. Можливо, я підхопив вірус якийсь, або випив якусь заборонену таблетку, або щось з'їв або випив не те... Не знаю, якщо чесно. А що це дивне слово означає – я взагалі не розумію",

Ситуація з Фредом має позитивний фінал. Бразилець повернувся до гри, а через 2 роки Шахтар продав опорника в Манчестер Юнайтед за 60 мільйонів євро.

8. Коло Туре (Манчестер Сіті), 2011 рік

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Івуарійський захисник Манчестер Сіті отримав шестимісячну дискваліфікацію після того, як здав позитивний результат на заборонену речовину, знайдену в таблетках для схуднення. Коло стверджував, що несвідомо прийняв таблетки для схуднення своєї дружини.

Відбувши бан Коло успішно повернувся у футбол. Через два роки він перейшов до Ліверпуля Брендана Роджерса, а згодом переїхав до Селтіка, де й завершив славну кар'єру.

7. Самір Насрі (Севілья), 2018 рік

У 2016 році півзахисник Севільї Самір Насрі переливав кров у американській клініці DripDoctors. За допомогою цієї процедури можна приховати сліди допінгу та наркотиків в організмі. Замість допустимих 50 мілілітрів француз перелив літр крові. За цим фактом Іспанська антидопінгова агенція (AEPSAD) розпочала розслідування проти французького футболіста, підозрюючи його у вживанні допінгу.

Спочатку УЄФА хотів усунути француза на 2 роки, проте після перегляду справи в CAS вирок був пом'якшений. Самін отримав шість місяців бану.

Потім термін збільшили на 18 місяців, а потім знову зменшили після апеляції. На той час він пішов з Севільї, на якийсь час повернувся в Сіті, приєднався і пішов з Антальяспора, нічим не запам'ятавшись. Згодом було повернення в Англію, коли Пеллегріні дав йому шанс у Вест Гемі, але не пішло. Француз завершив кар'єру в Андерлехті.

6. Едгар Давідс (Ювентус), 2001 рік

Голландський півзахисник Ювентуса Едгар Давідс показав позитивний результат на заборонену речовину нандролон у 2001 році. Він отримав чотиримісячну дискваліфікацію.

Після відбуття дискваліфікації "пітбуль" показав феноменальне повернення і в сезонах 2001-2003 показував шалений футбол на полі. У цей час на піку своєї кар'єри за зірковістю міг зрівнятися з такими легендами, як Роберто Карлос, Зідан, Тотті та іншими.

5. Адріан Муту (Челсі), 2003 рік

У Челсі проводили стандартне тестування гравців, в ході якого у крові Муту виявили кокаїн. Приховувати інформацію не стали.

Румун виправдовувався, що приймав його, щоб додати собі... сексуальної витривалості. Гравець отримав дискваліфікацію на 7 місяців. А у 2004 році з ним розірвали контракт.

У 2010 році румун знову попався на допінгу під час виступів за Фіорентину. В його сечі був виявлений сибутрамін (психостимулятор). Муту був дискваліфікований на термін в 9 місяців. Дискваліфікація футболіста закінчилася 29 жовтня 2010 року, після чого Муту повернувся до матчів команди, зігравши до кінця сезону 2010/11 20 матчів в Серії А, в яких забив 4 голи.

Після цього випадку Адріан по суті не зміг повернутись у футбол належним чином, і в 2016 році завершив кар'єру на батьківщині.

4. Андре Онана (Аякс), 2021 рік

Нинішній голкіпер МЮ Андре Онана втрапив у халепу у 2020 році. Камерунець був дискваліфікований на рік за порушення антидопінгових правил, у його аналізах виявили заборонений препарат — фуросемід — відомий сечогін.

Онана завжди стверджував, що помилково прийняв сечогінну таблетку своєї дружини замість парацетамолу, який він шукав, прокинувшись із головним болем. УЄФА прийняв це пояснення, але його все одно дискваліфікували на 12 місяців за наявність забороненої речовини в організмі.

Відбувши покарання він перейшов до Інтера на правах вільного агента, оскільки не продовжив контракт з Аяксом, а згодом переїхав до Манчестера.

3. Пеп Гвардіола (Брешія), 2001 рік

Найуспішніший тренер сучасності Пеп Гвардіола був і класним гравцем. Однак у 2001 році, граючи за італійську Брешію, Гвардіола здав позитивний результат на заборонену речовину нандролон. Хоча іспанець заперечував звинувачення, його дискваліфікували на чотири місяці.

Нандролон — це анаболічний стероїд, призначений для нарощування м'язової маси.

Ситуація з Гвардіолою — одна з небагатьох, яка завершилась добре. Футболіст не погодився зі звинуваченнями та подав апеляцію. Після восьми років судових позовів федерація погодилася визнати свою неправоту.

Як це було? ВАДА опублікувало дослідження, за яким нандролон може виділятися організмом самостійно в певних дозах. Це і допомогло Пепу виграти справу. Вже по завершенню кар'єри, а саме у 2009 році, коли Барса під його керівництвом виграла требл, з іспанця було знято всі обвинувачення.

2. Дієго Марадона (Наполі), 1991 рік — (Бока Хуніорс), 1994 рік

У 1991 році Марадона був дискваліфікований після того, як проба на допінг показала наявність кокаїну в організмі спортсмена. Після цього його заочно засудили в Італії на 14 місяців умовного ув'язнення за знайдений у підвалі його будинку кокаїн.

У 1994 ситуація повторилась, коли Марадона грав за збірну Аргентини на чемпіонаті світу. Тест на допінг знову дав позитивний результат — і ще одна дискваліфікація на 15 місяців.

Колишній захисник збірної Аргентини Серхіо Васкес згадав, як Дієго Марадона провалив допінг-контроль на чемпіонаті світу 1994 року.

"Після матчу з Нігерією дві жінки-офіцера підійшли до нас і схопили нас за руки. Мені це здалося дуже дивним, бо ми й так мали намір проходити допінг-тест. Дієго був дуже спокійний. Думаю, що Марадоні навмисно хотіли завдати шкоди, оскільки мав конфлікт із президентом ФІФА Жоао Авеланжем.Після того, як Хуліо Грондона сказав, що один із контрольних тестів дав позитивний результат, я відчув неймовірний смуток, розуміючи, що це тест Дієго. Ми пішли до Марадони, він був спустошений, не переставав плакати. Він готувався до турніру таким чином, бо хотів попрощатися із національною командою".

Після другої своєї дискваліфікації Дієго спробував повернутися у футбол, але провів він лише близько 30 матчів за Боку Хуніорс і закінчив з професійним футболом.

1. Поль Погба (Ювентус), 2024

Антигерой сьогодення — Поль Погба. У 2022 році француз повернувся до Ювентуса, в якому він зробив свою кар'єру. Але вже на цьому етапі щось пішло не так. Травми не дозволяли йому знову зіграти за туринський клуб. Тільки-но він повернувся — нова травма. Керівництво роздумувало про розірвання контракту, адже Поль отримував чималу зарплату, взагалі не граючи на футбольному полі.

І от нова халепа: Поль Погба провалив допінг-тест після матчу першого туру італійської Серії А проти Удінезе 20 серпня. Аналізи 30-річного француза, які він здав після поєдинку, показали підвищений рівень тестостерону в крові. А в останній день зими 2024 року стало відомо про чотирирічний бан. Такий термін для футболіста у грудні минулого року вимагала антидопінгова прокуратура.

Тобто теоретично повернутись до футболу він зможе у 34 роки. Але в таку ймовірність не вірять навіть найвідданіші фанати Поля.

Бонус

Артем Бєсєдін (Динамо Київ), 2019 рік

Артем провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти Мальме (3:4) у листопаді 2019 року. З'ясувалось, що головний лікар команди Леонід Миронов переплутав таблетки, що призвело до усунення гравця.

Він дав мені таблетку від голови, але переплутав і дав свою від голови. Вони там схожі. А йому цю пігулку, певне, прописав якийсь лікар після операції на спині. Я, м'яко кажучи, сказав, щоб його більше не бачив у своєму житті, щоб він мені на очі не траплявся. Ця людина забрала у мене рік кар'єри. Я займався улюбленою справою, а він у мене забрав рік. Це грубо кажучи, навіть можна сказати – трохи більше року.

Повернутись на попередній рівень Артему не вдалось. У 2023 році він покинув Динамо, перейшовши до кіпрської Омонії, а зараз виступає казахстанський Ордабаси.