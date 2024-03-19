Україна

Керівництво довіряє нинішньому тренерському штабу команди.

На тлі чуток щодо можливих змін у тренерському штабі, на офіційному сайті Колоса вийшла заява, що їх спростовує.

Зокрема, чутки поширювалися стосовного потенційного призначення Романа Григорчука головним тренером команди, але у клубі з Ковалівки натякнули, що така можливість наразі виключена.

"Цими днями у деяких ЗМІ поширилася неправдива інформація стосовно можливих перестановок у тренерському штабі нашої головної команди, в тому числі про переговори з кандидатами на посаду головного тренера.

ФК "Колос" (Ковалівка) наголошує — клуб зробив свій вибір свідомо і керівництво повністю довіряє нинішньому головному тренеру та тренерському штабу команди .

Ми плідно працюємо, щоб зробити наш клуб сильнішим і результат обов'язково прийде! Разом до нових перемог та Перемоги України!", — йдеться у відповідній заяві Колоса.

Нагадаємо, протягом останніх трьох турів УПЛ колектив Ярослава Вишняка зазнав трьох поразок (Рух, Шахтар і Кривбас).

Нещодавно у клубі прокоментували інтерес Шахтаря до їхнього голкіпера Кіріла Фесюна.